Лесхозы Гродненской области ведут усиленную борьбу с жуком-короедом

В регионе насекомыми повреждены сотни гектаров леса

Если вовремя не отреагировать, утверждают специалисты, за сезон всего одна семья короедов сможет заселить около 200 деревьев. Специальные бригады лесорубов сейчас работают на территории практически всех лесхозов региона. Древесину, полученную после вырубки, сразу отправляют на переработку.

Масштабы экологической проблемы в репортаже

Юрия Карнеловича.

Инженер-лесопатолог Анна Борисик борьбу с лесными вредителями ведет не первый год. За это время в совершенстве изучила все привычки насекомых. Самыми опасными для деревьев считаются жуки-короеды.

Заселяются они обычно на верхушках и могут привести к полному уничтожению древесины

Поэтому при первых признаках поражения, а это высыхание отдельных веток и изменение цвета хвои, специалисты сразу бьют тревогу. Избавиться от лесных вредителей можно только радикальными методами. Применение химикатов не приносит положительных результатов. Поэтому все заселенные короедом деревья вырубаются. И сделать это необходимо как можно скорее, пока жуки не распространились на новые территории. В Слонимском лесхозе таких очагов несколько, и лесорубы здесь работают с утра до вечера.

Лесоруб Сергей Шельпеков по темпам вырубки больного леса лидирует в лесхозе. И здесь, признается, важно не только быть физически подготовленным, каждое дерево необходимо положить в определенном направлении, чтобы затем вывезти без препятствий. Потому прежде чем работать пилой, необходимо провести математические вычисления.

Избавиться от лесных вредителей можно только радикальными методами

Лесникам приходится спешить с санитарной вырубкой деревьев. Все работы необходимо завершить до начала мая, когда по-настоящему теплая погода позволит короеду размножаться в геометрической прогрессии.

Кстати, при своевременной заготовке деятельность короеда не отражается на технических качествах древесины. После спиливания она направляется на переработку.