В Витебске открылся центр по прыжкам на батуте

Он объединяет специализированный, тренажерный и хореографический залы. Высокие потолки, раздвижные трибуны, современное спортивное оборудование - для подготовки спортсменов есть все необходимое. В день торжественного открытия здесь стартовали и первые соревнования. Марина Романовская расскажет подробнее.



Высота потолков 14 метров - это давняя мечта витебских батутистов. Сейчас отрабатывать сложные акробатические элементы будет намного удобнее. Для полетов, рассказывают тренеры, есть все необходимое. Новый центр спроектирован специально для зрелищного вида спорта.



Витебская школа батута существует с советских времен. Спортсмены уверенно побеждали на самых престижных соревнованиях. Традиция не остановилась и в наши дни.



В 2016 году в копилке витебских батутистов появилось первое олимпийское золото. Уверенную победу стране принес Владислав Гончаров. Взлететь так высоко захотели многие начинающие спортсмены. С открытием зала у них появились большие перспективы.



Современная площадка легко трансформируется и для новичков, и для национальной команды. Специализированный, тренажерный и хореографический залы, тренерские, кабинет врача, номера для проживания - комплекс построили за год.



Этот просторный специализированный зал оборудован современной системой видеозаписи и видеоповторов. Что очень важно для проведения соревнований. Не пропустят главные моменты и зрители - для них установлены комфортные трибуны на 200 мест.



Первым спортивным соревнованием, которое прошло в новом центре, стал Открытый республиканский турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. За победу боролись спортсмены из нашей страны, Азербайджана и Италии.