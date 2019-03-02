Логотип ІІ Европейских игр появится на проездных билетах

Популяризация ІІ Европейских игр! Логотип соревнований появится и на проездных билетах. Официальная символика турнира - яркий цветок папоротника - украсит талоны на проезд для всех видов общественного транспорта Минска. Приобрести такие билеты можно будет уже в апреле. Всего же в продажу поступит более 26 миллионов брендированных талонов.

Символика ІІ Европейских игр, напомним, в прошлом году появилась и на бесконтактных смарт-картах в метро.