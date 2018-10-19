3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Лучшего учителя русского языка и литературы выбирают в Минске
Среди участников международного конкурса "Хрустальная чернильница" - преподаватели из России, Украины, Казахстана, Грузии, Италии. В финал прошли только 12. Уроки, посвященные классикам мировой литературы, проводят максимально творчески: в формате литературной гостиной, мастерской, телемоста или флешмоба.
За партой на 45 минут оказалась Юлия Токарь. На этом уроке нет тетрадей и учебников, ученики не выходят к доске. Роман Льва Толстого не просто обсуждают, а буквально проживают. В литературную гостиную пожаловали Наташа Ростова и Андрей Болконский.
"Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение" - произведения и творчество мирового классика ученики 70-й школы вспоминают на открытом уроке. Причем не только формат необычный: флешмоб, мастерская, экзамен. Вместо 45 минут занятие длится полчаса, а преподаватели - гости из Сербии, Италии, Грузии, для которых русский язык в своей стране - иностранный.
Вот через такой экзамен в Минске выбрали лучшего учителя русского языка и литературы. В белорусскую столицу приехали 12 финалистов из 280 конкурсантов. Тема нынешнего форума - 190-летие Льва Толстого.
Восьмиклассник Артем Данилик с готовностью делится впечатлениями от знакомства с русским писателем.
В конце конкурса участники заложили аллею около Всехсвятского храма - посадили вечнозеленое дерево как символ переплетения корней, знаний и методик преподавания. Кстати, Минск четвертый год подряд становится международной площадкой для обсуждения творчества классиков русской литературы. Тема следующего конкурса - драматургия Гоголя.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все