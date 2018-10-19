Лучшего учителя русского языка и литературы выбирают в Минске

Среди участников международного конкурса "Хрустальная чернильница" - преподаватели из России, Украины, Казахстана, Грузии, Италии. В финал прошли только 12. Уроки, посвященные классикам мировой литературы, проводят максимально творчески: в формате литературной гостиной, мастерской, телемоста или флешмоба.

За партой на 45 минут оказалась Юлия Токарь. На этом уроке нет тетрадей и учебников, ученики не выходят к доске. Роман Льва Толстого не просто обсуждают, а буквально проживают. В литературную гостиную пожаловали Наташа Ростова и Андрей Болконский.

"Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение" - произведения и творчество мирового классика ученики 70-й школы вспоминают на открытом уроке. Причем не только формат необычный: флешмоб, мастерская, экзамен. Вместо 45 минут занятие длится полчаса, а преподаватели - гости из Сербии, Италии, Грузии, для которых русский язык в своей стране - иностранный.

Вот через такой экзамен в Минске выбрали лучшего учителя русского языка и литературы. В белорусскую столицу приехали 12 финалистов из 280 конкурсантов. Тема нынешнего форума - 190-летие Льва Толстого.

Восьмиклассник Артем Данилик с готовностью делится впечатлениями от знакомства с русским писателем.