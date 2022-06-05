3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко: Уход западных компаний с рынка Союзного государства открывает новые возможности
Важный акцент прозвучал из уст Президента на неделе - Минск и Москва, наконец, стали сотрудничать так, как должны были это делать всегда! Все без исключений белорусское востребовано в России. И это новые горизонты для отечественных производителей! Так что смелее на российский рынок - так Александр Лукашенко призвал наш маркетинг не сидеть сложа руки.
Выпукло эта тема звучала и на встрече с главой Ленинградской области. Вообще в нынешнем году в Минске встречают внушительный губернаторский десант. Это явный сигнал – российские регионы на сотрудничество настроены решительно! Тесные связи - веление времени. И Беларусь готова подставить плечо, если союзник рассчитывает на белорусский импорт.
Тем более, "Сделано в Беларуси" - это гарант качества! В России это хорошо знают. Так что длинный список предложений от Президента (то, в чем Беларусь сильна и готова наращивать поставки) - это уже традиция подобных встреч. А число подписанных по итогу соглашений - очевидный знак: дружить будем по всем направлениям!
"Уход с нашего общего рынка западных компаний дает нам дополнительные возможности по всем направлениям", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Беларусь также готова активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное и инфраструктурное строительство, которые Ленинградская область определила в качестве драйверов экономического роста региона. "Можем не только поставлять дорожную и строительную технику, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях", - предложил Александр Лукашенко.
Белорусские производители, например, уже участвовали в качестве подрядчиков при строительстве в области модульных станций водоочистки и водоподготовки. В стране готовы продолжить это сотрудничество.
Читайте также:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все