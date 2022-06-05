Лукашенко: Уход западных компаний с рынка Союзного государства открывает новые возможности

Важный акцент прозвучал из уст Президента на неделе - Минск и Москва, наконец, стали сотрудничать так, как должны были это делать всегда! Все без исключений белорусское востребовано в России. И это новые горизонты для отечественных производителей! Так что смелее на российский рынок - так Александр Лукашенко призвал наш маркетинг не сидеть сложа руки.

Выпукло эта тема звучала и на встрече с главой Ленинградской области. Вообще в нынешнем году в Минске встречают внушительный губернаторский десант. Это явный сигнал – российские регионы на сотрудничество настроены решительно! Тесные связи - веление времени. И Беларусь готова подставить плечо, если союзник рассчитывает на белорусский импорт.

Тем более, "Сделано в Беларуси" - это гарант качества! В России это хорошо знают. Так что длинный список предложений от Президента (то, в чем Беларусь сильна и готова наращивать поставки) - это уже традиция подобных встреч. А число подписанных по итогу соглашений - очевидный знак: дружить будем по всем направлениям!

"Уход с нашего общего рынка западных компаний дает нам дополнительные возможности по всем направлениям", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Беларусь также готова активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное и инфраструктурное строительство, которые Ленинградская область определила в качестве драйверов экономического роста региона. "Можем не только поставлять дорожную и строительную технику, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях", - предложил Александр Лукашенко.

Белорусские производители, например, уже участвовали в качестве подрядчиков при строительстве в области модульных станций водоочистки и водоподготовки. В стране готовы продолжить это сотрудничество.