Люди долга и чести. Благодаря им Беларусь не пошла по пути "цветных революций"

По другую сторону баррикад протеста, всегда на острие событий были наши правоохранители. Это их ежедневный труд не допустил хаоса и гражданского противостояния в нашей стране. За день до Нового года президент побывал в гостях у стражей закона.



Благодаря им Беларусь не стала в ряд государств, которые пошли по пути "цветных революций" и незаконной смены государственного курса. Примеров тому, как целые народы поддаются внешнему давлению - достаточно, но противостоять экономическим санкциям, политическим провокациям и информационной войне - удел сильных.



Единство народа - главный компонент политической стабильности. Несмотря наклассические методы и приемы Майдана, а также и беспрецедентное давление,народный иммунитет в Беларуси сработал, а здравый смысл оказался сильнеепустых слов. Тем более, когда перед глазами есть опыт южных соседей.