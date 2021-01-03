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Люди долга и чести. Благодаря им Беларусь не пошла по пути "цветных революций"
По другую сторону баррикад протеста, всегда на острие событий были наши правоохранители. Это их ежедневный труд не допустил хаоса и гражданского противостояния в нашей стране. За день до Нового года президент побывал в гостях у стражей закона.
Благодаря им Беларусь не стала в ряд государств, которые пошли по пути "цветных революций" и незаконной смены государственного курса. Примеров тому, как целые народы поддаются внешнему давлению - достаточно, но противостоять экономическим санкциям, политическим провокациям и информационной войне - удел сильных.
Единство народа - главный компонент политической стабильности. Несмотря наклассические методы и приемы Майдана, а также и беспрецедентное давление,народный иммунитет в Беларуси сработал, а здравый смысл оказался сильнеепустых слов. Тем более, когда перед глазами есть опыт южных соседей.
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