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"Макей и Лавров. О политике"
Если с символом года следующего все ясно, то какой подложенной свиньей или чем-то другим запомнится год нынешний, почти прошедший, пока разглядели не все. И, например, японцы решили поставить в этом споре не точку, а целый иероглиф. Это японский иероглиф "Бедствие". Впрочем, красноречивая нижняя дуга как бы намекает без перевода, что год у японцев что-то не задался. Да и не только у них. В Швеции Нобелевскую премию по литературе отменили из-за секс-скандала. В американских "Фейсбуке" и "Гугле" обнаружилась цензура. Про церковный раскол в Византии и вовсе на ночь глядя говорить боязно. Поэтому двое наших коллег будут по большому счету слушать и выбирать лейтмотив года. Макей и Лавров. О политике (видео).
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