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Маршрут по Свислочи проложен от улицы Семенова до урочища Серебряный Лог в Лошице

Минск с необычного ракурса - воды - сегодня можно увидеть во время сплава на байдарках. Маршрут по Свислочи проложен от улицы Семенова к урочищу Серебряный Лог в Лошице. За несколько часов можно увидеть столицу и овладеть навыками гребца. В каждой лодке новичков сопровождают профессионалы.

Водный маршрут приводит туристов в город птиц. Здесь - орнитологическая экскурсия. И потому на старте экотропы гостей неслучайно встречает пятиэтажный скворечник. Где поселились две птичьи семьи.

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