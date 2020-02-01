Мастер из Молодечно создала две тысячи сказочных кукол

Две тысячи сказочных героев и сотня советских кукол. Мастер из Молодечно Светлана Кузьмичева кукольным делом занимается почти десять лет. Крокодил Гена, Чебурашка, Золушка - героев советских сказок и мультфильмов женщина из ткани создает своими руками. Затем с персонажами странствует по белорусским городам с собственными выставками. Но особенные отношения у мастера с куклами советского времени. Красивых девушек Светлана реставрирует и дарит им вторую жизнь. Необычную коллекцию увидела и Наталья Кезик.



Куклы-рекордсменки по росту и возрасту. Самая старая среди сотни экспонатов - представительница ГДР, ей более шестидесяти лет. Интерактивная ретровыставка в Логойске работает первую неделю, а куклам грустить здесь не приходится - гостей встречают каждый день.

Хозяйка коллекции - жительница Молодечно Светлана Кузьмичева. В музее мастер выставила более ста экспонатов, их собирала больше года. Каждую героиню реставрировала своими руками.

Чаще всего образ куклы мастеру диктовал ее вид. Коллекцию она собирала на интернет-площадках и аукционах. Обычно персонажи встречались с определенными дефектами.

Так появились куклы в народных костюмах, военные, спортивные, стиляги и хиппи. За год Светлана собрала большую коллекцию редких экспонатов под названием "Вторая жизнь".

Кроме кукол, Светлана Кузьмичева не на шутку увлеклась героями советских мультфильмов и сказок. Золушка, Буратино, хитрая лиса и петух, Дюймовочка, Снежная королева. На рождение одного героя необходимо несколько дней: пошить, покрасить и украсить.

За своей швейной машинкой Светлана Кузьмичева почти десять лет. А до начала творческого периода медик по образованию более двадцати лет отработала в городском центре гигиены и эпидемиологии.

Все герои из сюжетов сказок, и куклы странствуют по выставкам в белорусских городах - минимум десять площадок в год. А более двух тысяч сказочных героев ручной работы от молодечненского мастера поселились у новых хозяев из Америки, Германии, Франции и стран Азии.



