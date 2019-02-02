Двухметровые сказочные персонажи на улицах Щучина. Мастер-самоучка создает настоящие произведения искусства из обычного снега. Сначала спрессовывает, а затем при помощи ножовки выпиливает снежные кубы, которые и служат материалом для будущих скульптур. Зимняя экспозиция уже насчитывает несколько десятков арт-объектов. В планах - организовать снежную художественную галерею непосредственно на центральных улицах города. Юрий Карнелович встретился с мастером и узнал, как будут выглядеть новые снежные скульптуры. Для жителя Щучина Евгения Смирнова сейчас самая горячая пора. Для одних последние сильные снегопады добавили хлопот, а он такому снежному покрывалу только рад. Снег - это строительный материал, для него хобби. Пенсионер при помощи обычной пилы и ножа создает объемные фигуры сказочных персонажей.

Технология, признается мастер, самая простая. Из утрамбованного снега вырезаются блоки, из которых потом составляется фигура. Созданием снежных фигур авиационный техник по профессии занимается с детства. Евгений Смирнов родом из Сибири, а там такое занятие достаточно распространено. Сегодня на счету снежного мастера несколько десятков двухметровых фигур. Евгений Смирнов даже принимает заказы от соседей и знакомых. Работать приходится очень много, потому что его произведения доживают только до первой оттепели. Затем приходится ждать новый снегопад, и все повторяется заново.

Образы будущих фигур к мастеру приходят спонтанно. Он никогда не знает, что получится в окончательном варианте. Признается - все зависит от вдохновения. К примеру, за последние несколько недель все больше получаются вот такие снежные драконы.

У снежного скульптора уже есть и свои последователи. Резьбой по снегу заинтересовались местные школьники. Максим Бочко случайно увидел несколько фигур на улице и вот уже несколько дней не отходит от мастера. Пытается во всех тонкостях постигнуть сложную науку.