Медальная интрига завершилась в чемпионате Беларуси по футболу - сенсации не случилось

Медальная интрига сегодня завершилась в чемпионате Беларуси по футболу - сенсации не случилось: "Витебск", до последнего тура претендовавший на второе место, в итоге стал четвертым. В своем поединке "северяне" в гостях справились с "Гомелем", 3:1, но конкуренты команды Сергея Ясинского не допустили осечек.

И еще одна футбольная новость сегодня в центре внимания: в Дублине завершилась жеребьевка отборочной стадии на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Беларуси попала в группу С. В соперниках дружины Игоря Криушенко четырехкратные чемпионы мира- немцы, трехкратные серебряные призеры мундиаля - сборная Нидерландов, а также Северная Ирландия и Эстония. Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года. Из группы выходят только две команды. Напомним, если белорусы не выйдут из своего квинтета в финальную стадию чемпионата Европы, то в марте 2020 мы получим еще один шанс пробиться на топ-турнир через плей-офф Лиги наций, где в полуфинале сыграем против Грузии.