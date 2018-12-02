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Медальная интрига завершилась в чемпионате Беларуси по футболу - сенсации не случилось
Медальная интрига сегодня завершилась в чемпионате Беларуси по футболу - сенсации не случилось: "Витебск", до последнего тура претендовавший на второе место, в итоге стал четвертым. В своем поединке "северяне" в гостях справились с "Гомелем", 3:1, но конкуренты команды Сергея Ясинского не допустили осечек.
Минское "Динамо" победило столичное "Торпедо", 3:0, и стало третьей командой турнира. Солигорский "Шахтер" прошлогодние бронзовые медали разменял на нынешнее серебро. "Горняки" сегодня не оставили шансов "Минску", 4:0. Элитный дивизион покидает "Днепр" и "Смолевичи".
И еще одна футбольная новость сегодня в центре внимания: в Дублине завершилась жеребьевка отборочной стадии на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Беларуси попала в группу С. В соперниках дружины Игоря Криушенко четырехкратные чемпионы мира- немцы, трехкратные серебряные призеры мундиаля - сборная Нидерландов, а также Северная Ирландия и Эстония. Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года. Из группы выходят только две команды. Напомним, если белорусы не выйдут из своего квинтета в финальную стадию чемпионата Европы, то в марте 2020 мы получим еще один шанс пробиться на топ-турнир через плей-офф Лиги наций, где в полуфинале сыграем против Грузии.
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