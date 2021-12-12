Мерзнут, зато "независимо" - рекордные цены будут держаться минимум до марта

Очевидно, что нагнетание ситуации вокруг Беларуси это еще и способ перевести фокус европейцев с внутренних проблем на внешние. Непростая зима уже наступила. В польском энергетическом концерне признали, что в условиях рекордно низкого уровня заполнения газовых хранилищ спрос на топливо значительно превышает предложение. Для Прибалтики и Финляндии стоимость оптовых поставок электроэнергии в отдельные часы достигает 1000 евро за мегаватт. Эксперты объясняют ситуацию холодной погодой и падением ветрогенерации. Рекордные цены будут держаться минимум до марта.

Властям Литвы от населения уже скрывать нечего. Цены на коммуналку снизятся не раньше весны. За последние недели расценки на коммунальные услуги по всей Литве выросли в 2,5 раза. В Клайпедском районе рекордной стала платежка в 130 евро за 45 квадратов местной пенсионерки. А кому-то за отопление рассчитали и вовсе 174 евро. В целом жителям Вильнюса за электроэнергию и отопление в ноябре придется выложить в два раза больше, чем год назад.