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Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера" в 31 раз проходит в Бресте
Певцы знаменитого итальянского оперного театра Ла Скала - на белорусской сцене! Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера" в 31 раз проходит в Бресте. В программе четырехдневного форума классической музыки - как известные звезды, так и молодые артисты-виртуозы. Настоящей сенсацией "вечеров" стал Том Синатра - музыкант, племянник того сама шоумена, певца и артиста Фрэнка Синатры. Виктория Потоня - о сюрпризах и атмосфере музыкального фестиваля.
"Январские музыкальные вечера" в этом году официально дали старт ряду мероприятий, посвященных тысячелетию Бреста. И как всегда, форум собирает полные залы зрителей. Что не странно: для большинства жителей города это уникальная возможность увидеть и услышать знаменитых звезд классического искусства на одной сцене.
Первый вечер - это гала-концерт, звездная россыпь и сюрпризы для зрителей! Вести фестиваль классической музыки пригласили актера и российского ведущего Петра Татарицкого. В сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании со сцены звучали шедевры мировой классики - арии из опер Чайковского, Дворжака, Верди.
Фестиваль собрал на одной сцене и молодые голоса Большого театра России, и солистов знаменитого на весь мир миланского оперного театра "Ла Скала". Настоящей сенсацией "вечеров" стал приезд Тома Синатры. Племянника того самого американского шоумена и актера Фрэнка Синатры. Звезда инструментальной музыки, который входит в пятерку лучших гитаристов мира, за год дает от 30 концертов. Он побывал во многих странах, но в Беларуси впервые. Фламенко и темпераментные мотивы латино взорвали зал.
Том Синатра задержался в Бресте на несколько дней, чтобы познакомиться с тысячелетним городом. Как попал на фестиваль, артист поделился с журналистами во время пресс-конференции. Здесь же музыкант продемонстрировал: он не только виртуозно владеет инструментом, но и поет.
В этом году Брест - культурная столица СНГ. Яркий фестиваль классической музыки этот статус подтверждает. В афише форума - оперная дива из Польши Иоанна Наврот, симфо-духовой оркестр из Германии, лауреат музыкальных премий России скрипачка Анна Савкина. Всего около 200 участников из десяти стран мира! Для зрителей фестиваль классической музыки – настоящий праздник.
Через считанные часы пройдет заключительный "вечер". Кроме известных артистов из Мариинского театра, впервые на брестской сцене выступят Киевский молодежный камерный хор и пианистка из Японии Наоки Абураки. Занавес фестиваля закроют под музыку и овации, но публика еще долго будет помнить об этом рождественском чуде, которое в следующем году обязательно повторится.
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