Межконфессиональный диалог, обстановка в обществе и экономика - темы встреч во Дворце Независимости

Беларусь - мирная земля! Свидетельство тому и то, что здесь бок о бок живут представители 25 религиозных конфессий. Межконфессиональный диалог, обстановка в обществе и участие церкви в социальных процессах. Эти и другие темы обсуждались на неделе у президента. Состоялась встреча с главой Белорусской православной церкви Митрополитом Вениамином и председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Толерантность и взаимное уважение людей разных религиозных взглядов, как и свобода вероисповедания, - неизменный приоритет политики государства. В развитии диалога и решении значимых вопросов общества Белорусская православная церковь активно взаимодействует с другим религиозными направлениями.

Об экономике уже говорили с премьером Романом Головченко. Мир в состоянии неопределенности. И от правительства требуется еще больше бдительности и решимости в предпринимаемых действиях, чтобы не упустить ни одной возможности в этих непростых условиях. До уровня прошлого года не добираем порядка 1,5%. Причины тому - коронавирус и закрытые в связи с пандемией границы, налоговый маневр в нефтяной отрасли, не на руку и непростая внутриполитическая ситуация. Основной упор правительство делает на повышение качества жизни белорусов и безопасность.