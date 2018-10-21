Межконфессиональный мир и интеграцию церкви в социальные процессы на неделе обсуждали во Дворце Независимости

Глава государства встретился с участниками Священного Синода Русской и Синода Белорусской православных церквей.

Высокий авторитет и разносторонняя деятельность церкви всегда являлись залогом стабильности на белорусской земле. А в тесном взаимодействии с государством ее созидательная сила приносит еще и несомненные плоды, причем не только в религиозном аспекте.

Откровенно о мире и безопасности Александр Лукашенко говорил и с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент сделал акцент на важности единства в церкви. И подчеркнул: в сложные моменты Минск всегда готов дать возможность диалога и политикам, и духовенству.

В этот же день впервые за всю историю Русской православной церкви Синод провели на белорусской земле. Заседание иерархов проходило в закрытом для прессы формате под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Члены Священного Синода заседали более 6 часов. Все это время журналисты ожидали оглашения решения Священного Синода.