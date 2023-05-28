Михаил Мясникович о рынке госзакупок, свободной торговле и расчетах в национальных валютах

Беларусь всегда выступала за интеграцию евразийской экономической "пятерки", отмечая, что это важно для людей и бизнеса. Ежегодно принимаются решения, которые облегчают и транзит, и доступ на рынки госзакупок.

Сегодня "пятерка" нацелена на создание общих брендов, формирование единых энергетических рынков и создание собственной платежной системы. Кроме того, выстраиваются взаимовыгодные контакты со странами вне союза, которые помогают решить вопросы диверсификации экспорта, в том числе из Беларуси. Подробнее о сделанном поговорим сейчас с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (подробности в видео).