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Минчане присоединились к Международному дню йоги

Минчане сегодня присоединились к Международному дню йоги. Спортивный праздник проходит в детском парке имени Горького. Можно ознакомиться с различными техниками, освоить дыхательную практику. Мастер-классы проводят инструкторы из Индии. Специальный комплекс подготовлен и для самых маленьких участников праздника. Показать можно и свой художественный талант во время конкурса рисунков.

Попробовать новый вид фитнеса и духовной практики можно не только во время сегодняшнего праздника. Летом столичные школы йоги проводят мастер-классы под открытым небом.  

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