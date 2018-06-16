Минчане присоединились к Международному дню йоги

Минчане сегодня присоединились к Международному дню йоги. Спортивный праздник проходит в детском парке имени Горького. Можно ознакомиться с различными техниками, освоить дыхательную практику. Мастер-классы проводят инструкторы из Индии. Специальный комплекс подготовлен и для самых маленьких участников праздника. Показать можно и свой художественный талант во время конкурса рисунков.