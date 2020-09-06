Ю. Караев: Журналисты сами виноваты, и мы иногда перегибаем

На первом и важнейшем уровне охраны правопорядка - сотрудники МВД. На неделе министр внутренних дел дал развернутое интервью нашим коллегам. Обсудили работу ведомства в условиях коронавируса и действия сотрудников правоохранительных органов во время протестов, которые начались после президентских выборов.







По мнению Юрия Караева, иногда журналисты сами виноваты, что оказываются в числе пострадавших на демонстрациях, но добавил: "И мы, бывает, перегибаем". А вообще - каждый отдельный случай надо расследовать внимательным образом. Давайте послушаем министра.



