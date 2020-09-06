Минск готов к международному диалогу

События, происходящие в нашей стране в последние недели, то и дело пытаются прокомментировать, оценить, трактовать по-своему... Пока одни поддерживают выбранный белорусами курс и желают Беларуси мира и спокойствия, другие предпочитают критиковать, диктовать свои условия и даже угрожать санкциями. В то время как в Минске до последнего заявляли: мы готовы к международному диалогу. Напрашивается классический вопрос: а судьи кто? Да и к чему могут привести их рекомендации? Мария Петрашко разбиралась.



