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Минск готов к международному диалогу
События, происходящие в нашей стране в последние недели, то и дело пытаются прокомментировать, оценить, трактовать по-своему... Пока одни поддерживают выбранный белорусами курс и желают Беларуси мира и спокойствия, другие предпочитают критиковать, диктовать свои условия и даже угрожать санкциями. В то время как в Минске до последнего заявляли: мы готовы к международному диалогу. Напрашивается классический вопрос: а судьи кто? Да и к чему могут привести их рекомендации? Мария Петрашко разбиралась.
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