Минск - Пекин: пояс партнерства

Шелковая магистраль уже реально работает и с каждым годом становится все более "гладкой" для участников инициативы. Полос для движения появляется все больше. Кстати, интересно, что во время форума на китайский стол допустили белорусскую рыбу: тоже хороший показатель, учитывая масштабы этой отрасли в Поднебесной.



Добавим к нашему рецепту экспорта молоко, говядину, птицу... Так без труда можно составить настоящую белорусскую экодиету. Моду, на которую, кстати, подхватил самый крупный мировой мегаполис. Отличный пример того, как бизнес-партнеры кормят друг друга не только обещаниями. О сотрудничестве двух стран на конкретных примерах спросим у собкора АТН в Китае Яна Пашкевича.



Мегаполис, где дела белорусских продуктов идут в гору, причем буквально - поднебесный город-35-миллионник раскинулся среди горных вершин провинции Сычуань. 100-процентный магазин-белорус появился в Чунцине год назад.



Эпоху больших гастрономических открытий здесь начала белоруска Ольга Зелковская - вкусовые эксперименты пришлось проводить прямо за прилавком. Так узнала сладкую правду про горький шоколад - именно такой предпочитают в этом регионе Китая. А вот подсолнечное масло придает вкус нашей страны и блюдам многих местных ресторанов.







Относительно небольшие сроки годности натуральных продуктов превращают многие из них в фаст-фуд. Если произойдет даже непродолжительная задержка, это может отбить аппетит у покупателей. А вот от богатого кальцием белорусского молока пока больше всего растут только цены - за время пути прибавляют почти в 6 раз.



Некоторые же товары из Беларуси стали китайскими законодателями - березовый сок до недавнего времени пересекал границу "под прикрытием" мебели - на китайской таможне его регистрировали как изделие из дерева. Насколько же теперь привычен жителям Китая "деревянный" фреш? Результат в нашем эксперименте.



Наращивают мышцы взаимной торговли и за счет мясной экономической диеты. Срезает путь на китайский рынок по шелковой дороге и отборная говядина - теперь свой филиал молодечненского предприятия "Велес-мит" есть и в Китае. Пока на складе лишь образцы, однако даже от них у покупателей разыгрался аппетит - компания уже заключила контракты на 20 млн. долларов.



Скоро компания получит и исполинских размеров холодильник - причем общий: пользоваться им предлагают всем белорусским компаниям. А вот это поле интересов Китая и Беларуси всегда богато на урожай.



Солевой адреналин для китайских угодий придает рост не только сельхозкультурам - калийные удобрения составляют почти половину всех белорусских поставок в Китай. Распространяют их по стране сеть из тысячи фермерских мини-маркетов. Таких, как этот.







Здесь выводят и универсальные удобрения: компания тестирует фермерские земли и подбирает идеальный набор витаминов для растений. Относительно небольшое количество плодородных земель в Китае вынуждает всегда держать их в тонусе с помощью удобрений.



Ван Чучу, менеджер по внешней торговле SINO-AGRI (CNAMPGC): "Мы - крупнейшая компания в Китае, которая обеспечивает сельское хозяйство всем самым необходимым уже 60 лет. Мы учим фермеров работать на земле и достигать лучших результатов. Здесь, конечно же, один из самых важных элементов - удобрения. Мы импортируем около двух миллионов тон калийных удобрений. Белорусская калийная компания - занимает четверть поставок. Самый крупный наш партнер".



И таким образом страны все плотнее стягивает шелковый пояс партнерства - по тысячам международных торговых нитей перемещение товаров только набирает скорость. И с каждым годом шелковый хайвэй снимает все больше взаимных шлагбаумов и открывает все новые полосы для встречного движения между странами.



