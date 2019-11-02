Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональное сотрудничество

Продолжается визит делегации бизнесменов и дипломатов из Чехии в нашу страну. Накануне гости провели переговоры с руководством центрального региона. Среди совместных интересов - машиностроение, энергетика, сельское хозяйство. Как отметили стороны, товарооборот Минской области с регионами Чехии с начала года составил 45 миллионов долларов. При этом вектор, на который выходят Минск и Прага, - создание совместных предприятий, а также привлечение инвесторов. И сегодня, 30.10, делегация из Чехии (а это представители 14 компаний) примет участие в бизнес-форуме в Витебске.