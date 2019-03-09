Минск продолжает готовиться к II Европейским играм

Студенческая деревня в столичном микрорайоне Малиновка постепенно превращается в спортивный мегаполис. К 1 мая планируется завершить строительство двух новых общежитий. В семи остальных сейчас ремонт до уровня комфорта комнат трехзвездочной гостиницы. А рядом строят большой фуд-корт на две тысячи мест.