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Минск продолжает готовиться к II Европейским играм

Студенческая деревня в столичном микрорайоне Малиновка постепенно превращается в спортивный мегаполис. К 1 мая планируется завершить строительство двух новых общежитий. В семи остальных сейчас ремонт до уровня комфорта комнат трехзвездочной гостиницы. А рядом строят большой фуд-корт на две тысячи мест.

После большого спортивного форума модернизированная инфраструктура останется студентам.

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