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Минск развивает инфраструктуру для электромобилей
Более 40 заправочных станций для таких машин появится в столице до конца года. Разместятся они, как правило, на имеющихся автозаправках. Новые пункты зарядки электромобилей будут соответствовать современным требованиям. Чтобы зарядить аккумулятор, понадобится от 20 до 40 минут. Сегодня в белорусской столице насчитывается около 200 электромобилей.
Эксперты прогнозируют рост количества электромобилей на дорогах. В первую очередь этому может поспособствовать отмена транспортного налога - пошлины на выдачу разрешения на допуск таких машин к участию в дорожном движении.
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