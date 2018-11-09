3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Минск украсили новые светодиодные композиции
Символы столицы в световых фигурах. Минск украсили новые светодиодные композиции. Около Дворца спорта на Немиге установили логотип II Европейских игр в виде земного шара. А около станции метро появился световой МАЗ. В этом году Минск озаряют более 12 световых фигур и около полутора тысяч уличных светодиодных украшений.
Как создаются необычные городские украшения, какая самая большая фигура столицы, чем новым порадуют столичные иллюминаторы минчан к Новому году - в сюжете Марины Муравьевой.
Земной шар диаметром 4 метра красуется на подиуме около Дворца спорта. Именно так выглядит световой логотип II Европейских игр. Шар - пока единственная подвижная световая фигура в столице, а всего блестящих инсталляций 13. "Книга" развернула свои страницы около Национальной библиотеки, "Арфа" украшает филармонию, величественный "Зубр" - студенческую деревню.
Световой мяч - самая большая объемная фигура столицы. Его высота 11 метров. Чтобы установить все секции алюминиевого каркаса, понадобилось несколько дней.
Не менее интересная с инженерной точки зрения композиция "МАЗ", которая разместилась около станции метро "Автозаводская". По габаритам световой грузовик больше настоящего, но визуально полностью совпадает с оригиналом.
Перед тем как фигура появится на своем месте, инженеры создают ее дизайн-проект. Сначала карандашом на бумаге, потом картинка обрабатывается в специальной программе. Проектировщики проводят свой анализ, в буквальном смысле примеряют световую композицию к общему антуражу местности. И только потом изготавливают каркас и устанавливают объемную фигуру.
Кроме световых фигур, столицу украшает и вечерняя иллюминация. Традиционно 15 декабря в Минске засверкают и новогодние огни. В мастерской по изготовлению световых элементов готовят очередные обновления.
А еще сверкающие арки, водопады и кристалл. По-новому в этом году засияет и главная елка страны на Октябрьской площади. Она оденется в пиксельные украшения, которые будут меняться под музыкальное сопровождение. Около нее появится световая композиция "Лошадь с санями". На площади Свободы можно будет прогуляться под световой аркой, а сверкающий бульвар украсит улицу Герцена.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее