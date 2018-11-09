Символы столицы в световых фигурах. Минск украсили новые светодиодные композиции. Около Дворца спорта на Немиге установили логотип II Европейских игр в виде земного шара. А около станции метро появился световой МАЗ. В этом году Минск озаряют более 12 световых фигур и около полутора тысяч уличных светодиодных украшений.

Как создаются необычные городские украшения, какая самая большая фигура столицы, чем новым порадуют столичные иллюминаторы минчан к Новому году - в сюжете Марины Муравьевой.

Земной шар диаметром 4 метра красуется на подиуме около Дворца спорта. Именно так выглядит световой логотип II Европейских игр. Шар - пока единственная подвижная световая фигура в столице, а всего блестящих инсталляций 13. "Книга" развернула свои страницы около Национальной библиотеки, "Арфа" украшает филармонию, величественный "Зубр" - студенческую деревню.

Световой мяч - самая большая объемная фигура столицы. Его высота 11 метров. Чтобы установить все секции алюминиевого каркаса, понадобилось несколько дней.

Не менее интересная с инженерной точки зрения композиция "МАЗ", которая разместилась около станции метро "Автозаводская". По габаритам световой грузовик больше настоящего, но визуально полностью совпадает с оригиналом.

Перед тем как фигура появится на своем месте, инженеры создают ее дизайн-проект. Сначала карандашом на бумаге, потом картинка обрабатывается в специальной программе. Проектировщики проводят свой анализ, в буквальном смысле примеряют световую композицию к общему антуражу местности. И только потом изготавливают каркас и устанавливают объемную фигуру.

Кроме световых фигур, столицу украшает и вечерняя иллюминация. Традиционно 15 декабря в Минске засверкают и новогодние огни. В мастерской по изготовлению световых элементов готовят очередные обновления.