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Минск вошел в топ-3 городов СНГ, популярных у российских туристов
Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но опередила Алматы, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Интерес туристов к Беларуси будет только расти. Этому поспособствует увеличенный до 30 дней срок пребыванія без визы!
Оценить все плюсы безвиза смогут уже в этом году гости детского "Евровидения". А в следующем году - болельщики II Европейских игр.
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