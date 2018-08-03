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Минск вошел в топ-3 городов СНГ, популярных у российских туристов

Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но опередила Алматы, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Интерес туристов к Беларуси будет только расти. Этому поспособствует увеличенный до 30 дней срок пребыванія без визы!

Оценить все плюсы безвиза смогут уже в этом году гости детского "Евровидения". А в следующем году - болельщики II Европейских игр.

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