Минск вошел в топ-3 городов СНГ, популярных у российских туристов

Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но опередила Алматы, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Интерес туристов к Беларуси будет только расти. Этому поспособствует увеличенный до 30 дней срок пребыванія без визы!