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Минский парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид

Аттракционы, торговые площадки и новые спортивные объекты. Минский парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид. Увидеть его можно будет и с высоты - там установят колесо обозрения. На территории появятся зоны с детскими каруселями. Кроме того, создадут аллеи и подготовят площадки для торговых точек. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнут в начале следующего года.

Вокруг парка появится и кольцевая велодорожка. А рядом с зеленой зоной в скором времени начнут строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса.

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