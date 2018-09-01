Аттракционы, торговые площадки и новые спортивные объекты. Минский парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид. Увидеть его можно будет и с высоты - там установят колесо обозрения. На территории появятся зоны с детскими каруселями. Кроме того, создадут аллеи и подготовят площадки для торговых точек. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнут в начале следующего года.