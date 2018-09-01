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Минский парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид
Аттракционы, торговые площадки и новые спортивные объекты. Минский парк имени Уго Чавеса приобретет новый вид. Увидеть его можно будет и с высоты - там установят колесо обозрения. На территории появятся зоны с детскими каруселями. Кроме того, создадут аллеи и подготовят площадки для торговых точек. Сейчас завершаются проектные работы. Строительство начнут в начале следующего года.
Вокруг парка появится и кольцевая велодорожка. А рядом с зеленой зоной в скором времени начнут строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса.
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