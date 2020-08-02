Мнение экспертов о задержании боевиков под Минском

Пока все детали выясняют правоохранительные органы, нам, журналистам, остается общаться с опытными экспертами, которые могут поделиться своим компетентным мнением относительно, прямо скажем, неординарной ситуации. Накануне в студии "Панорамы" эту тему как раз и обсуждали. Давайте посмотрим небольшой отрывок.