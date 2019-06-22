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Мобильная кухня для жителей и гостей столицы
Все больше фуд-траков можно встретить в Минске и попробовать гастрономические новинки. Хит сезона - чешская выпечка, оладьи с мороженым и ледяной цитрусовый чай. Все это предлагают в формате take away "на вынос". А вдохновиться кулинарными тенденциями можно в гастродворике - под открытым небом организуют мастер-классы.
Еще больше гастрономических новинок предложат во время II Европейских игр. Фуд-корты разместятся и около главных арен соревнований
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