ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Мобильный каток у Дворца спорта открыл новый сезон

Первыми на лед вышли воспитанники столичной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию с показательными выступлениями. Опробовали арену и юные хоккеисты. А затем к спортсменам присоединились любители катания на коньках. Для школьников в первый день был организован бесплатный сеанс.

Всего за год каток посещают приблизительно 70 тысяч человек, а в сезон загрузка объекта достигает 90 %. В этом году мобильному катку на Немиге - 10 лет. Сейчас площадка работает без выходных с 11 дня до 23 часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все