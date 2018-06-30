Могилев отмечает 751-й день рождения

У областного центра богатая история. Именно здесь решалась судьба Речи Посполитой, здесь находилась ставка императора Николая ІІ. А в Великую Отечественную город стал второй Брестской крепостью. Сегодня Могилев продолжает создавать условия для комфортной жизни и работы. В том числе развивать экономические отношения. Объем иностранных инвестиций в экономику города приблизился к миллиарду долларов. Активизации контактов посодействовал и Х Международный экономический форум. Он собрал в Могилеве бизнесменов из многих стран.