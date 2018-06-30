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Могилев отмечает 751-й день рождения
У областного центра богатая история. Именно здесь решалась судьба Речи Посполитой, здесь находилась ставка императора Николая ІІ. А в Великую Отечественную город стал второй Брестской крепостью. Сегодня Могилев продолжает создавать условия для комфортной жизни и работы. В том числе развивать экономические отношения. Объем иностранных инвестиций в экономику города приблизился к миллиарду долларов. Активизации контактов посодействовал и Х Международный экономический форум. Он собрал в Могилеве бизнесменов из многих стран.
Праздновать день города Могилев будет до 3 июля. Ярмарками с лакомствами и ремесленниками и многочисленными концертными площадками.
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