Могилев в этом году начнет готовить специалистов для новой профессии. Авто, в котором руль не иначе как штурвал, а заправляется машина не бензином, а током. Речь идет об инженерах по обслуживанию электромобилей. Специальность очень своевременная, если учитывать увеличение спроса на машины с электродвигателем во всем мире.

Андрей Ястребов продолжит. Плюсов в таких машинах немало, замечает могилевский предприниматель Алексей Ефремов - один из владельцев электромобилей. Уверен: такой тихий и безвредный для экологии вид транспорта станет популярным в Беларуси. На своем предприятии по выпуску электронных плат даже сконструировал несколько образцов зарядных станций. Они прошли сертификацию на рынке ЕАЭС и уже готовы к продаже.

Однако такие автомобили требуют и особого обслуживания. В Белорусско-российском университете заявили: никаких проблем. И уже в нынешнем году на базе кафедры электропривода и автоматизации начнут готовить таких инженеров.

Проект недешевый - оборудование, автомобиль с электродвигателем. На обновление лаборатории университет потратил 50 тысяч евро. Однако ученые уверены: это вклад в будущее. К тому же на базе университета планируют открыть курсы по обслуживанию электромобилей для водителей.

Экономия - главная мотивация для активной модернизации, например, электрического транспорта. Первые шаги в Могилеве сделаны уже в этом году. На линию вышли сразу два вот таких электробуса - подарок побратимов из Китая.

Они не привязаны к линиям, больше вариантов для маневров, а значит будет меньше пробок на дорогах. Однако главное - за три месяца экономия на эксплуатации таких электробусов составила почти 40 %. Городские власти в восторге и планируют пополнить парк машинами производства "Коммунмаш".

Северная экологическая финансовая корпорация, известная как НЕФКО, поддержала проект развития электрических транспортных услуг в Беларуси. Провайдером в восточном регионе станет технопарк.