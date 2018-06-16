3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Могилев в этом году начнет готовить специалистов для новой профессии
Могилев в этом году начнет готовить специалистов для новой профессии. Авто, в котором руль не иначе как штурвал, а заправляется машина не бензином, а током. Речь идет об инженерах по обслуживанию электромобилей. Специальность очень своевременная, если учитывать увеличение спроса на машины с электродвигателем во всем мире.
Андрей Ястребов продолжит. Плюсов в таких машинах немало, замечает могилевский предприниматель Алексей Ефремов - один из владельцев электромобилей. Уверен: такой тихий и безвредный для экологии вид транспорта станет популярным в Беларуси. На своем предприятии по выпуску электронных плат даже сконструировал несколько образцов зарядных станций. Они прошли сертификацию на рынке ЕАЭС и уже готовы к продаже.
Однако такие автомобили требуют и особого обслуживания. В Белорусско-российском университете заявили: никаких проблем. И уже в нынешнем году на базе кафедры электропривода и автоматизации начнут готовить таких инженеров.
Проект недешевый - оборудование, автомобиль с электродвигателем. На обновление лаборатории университет потратил 50 тысяч евро. Однако ученые уверены: это вклад в будущее. К тому же на базе университета планируют открыть курсы по обслуживанию электромобилей для водителей.
Экономия - главная мотивация для активной модернизации, например, электрического транспорта. Первые шаги в Могилеве сделаны уже в этом году. На линию вышли сразу два вот таких электробуса - подарок побратимов из Китая.
Они не привязаны к линиям, больше вариантов для маневров, а значит будет меньше пробок на дорогах. Однако главное - за три месяца экономия на эксплуатации таких электробусов составила почти 40 %. Городские власти в восторге и планируют пополнить парк машинами производства "Коммунмаш".
Северная экологическая финансовая корпорация, известная как НЕФКО, поддержала проект развития электрических транспортных услуг в Беларуси. Провайдером в восточном регионе станет технопарк.
Первая ЭЗС установлена. Возле технопарка. Она пока работает в тестовом режиме, бесплатно. В перспективе – оснастить такими заправками парковки крупных торговых центров Могилева.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На каких конкурсах молодые рабочие могут отточить свое профмастерство
Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо
Эксперт рассказал, почему не верит в новый мировой порядок
На городском семинаре в Минске обсудили создание антифейк-контента в период электоральной кампании
В мире
Все
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Полиция Чехии протестует против низких зарплат
Политолог: Президентские выборы в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами 2025 года
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов