Молочно-товарный комплекс "Буево" - автоматизированное производство и молоко только класса экстра

Автоматизированное производство и молоко только класса экстра. Так выглядит современный молочно-товарный комплекс "Буево" в Витебском районе. За животными здесь ухаживают роботы, а люди только контролируют их работу. Если этот комплекс - новостройка, то ферма "Мишутки", также принадлежащая хозяйству "Рудаково", пример грамотного подхода к модернизации старых зданий. На фундаментах полувековых построек здесь возвели современный комплекс по откорму коров. Цель - получение хороших показателей по молоку, ведь переработчики ждут максимальной загрузки производства.

Рассказывает Ольга Масловская (видео).



