Молодежный марафон "75" колесит по боевым местам Беларуси

Молодежный марафон "75" сделал еще один шаг на пути к столичному региону. Автоколонна колесит по боевым местам Беларуси. Следом за Могилевом на этой неделе ее встретил Гомель. Первой остановкой в городе над Сожем стала Аллея героев. Затем работу развернула мобильная цифровая лаборатория. В течение всей стоянки гомельчане несли туда фото своих героических прадедов. Снимки освободителей лягут на страницы национального фотоальбома. Мир увидит его в День Независимости.

Как идет работа над уникальным фотосправочником, в Гомеле наблюдала Анна Ковалева. Яркая автоколонна с важной миссией наконец в Гомеле. За плечами - маршрут из 13 населенных пунктов. В городе над Сожем участники марафона прежде всего паркуются на Аллее героев. Здесь возложили цветы к монументу и отдали дань памяти освободителям Беларуси. Рядом с монументом развернули полотнище "Беларусь помнит". На нем - сто одиннадцать фамилий освободителей. Все - выходцы из Гомельской области. Этот фрагмент станет частью республиканского полотнища, которое в День Независимости пронесут на параде в Минске.

Главный акцент проекта - вот эта мобильная цифровая лаборатория. Именно сюда жильцы каждого нового города приносят фотоснимки своих прадедов-освободителей. Эти материалы станут основой национального альбома памяти. Под обложкой с названием "Беларусь помнит. Родные лица Победы" будет 900 фотоснимков. Один из них - портрет Ивана Железнякова. Его фото в лабораторию принесла правнучка. 10-классница Маша говорит, сведения о дедушке искали в архивах. Выяснили, что похоронен у Вечного Огня в Гомеле. При жизни он был подпольщиком. Занимался разведкой, диверсиями и подрывной деятельностью. Однако в 43-м был раскрыт, при этом остался верным Родине.

Кстати, познакомиться с военной эпохой здесь можно было на интерактивных площадках. Выставка ретротехники, оружия и фотографий. Рядом - локация, где можно написать письмо освободителю и сыграть в викторину на знание воинских званий. И все - на фоне флешмобов под звуки фронтовых песен.