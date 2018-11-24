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Молодой заведующий деревенской амбулаторией в Городокском районе ведет собственный видеоблог на Youtube
Врач и личный тренер онлайн. Молодой заведующий деревенской амбулаторией в Городокском районе ведет собственный видеоблог на Youtube. В рабочее время исполняет обязанности врача общей практики - в зоне его ответственности более двух тысячи жителей. Но борьбу за здоровье продвинутый доктор ведет еще и онлайн. Каждую неделю на Youtube доктор Егоров размещает видеозарисовки про занятия спортом, здоровый образ жизни и медицинские советы. За два года количество подписчиков - более 60 тысяч.
К их числу присоединилась и наш корреспондент Ольга Масловская. Высокая температура, колики, раны. Заведующий Веремеевской амбулаторией Андрей Егоров - врач на все руки. Выпускник Витебского медицинского после получения диплома вернулся на малую родину и нисколько не пожалел. На участке более двух тысяч жителей - и детей, и взрослых. Прием, вызовы домой, а еще ночные дежурства - практика в деревенской амбулатории многосторонняя.
Но борьба за здоровье продолжается и после того, как специалист снимает белый халат. Доктор ведет свою страничку на Youtube про здоровый образ жизни и занятия спортом. Выпуски выходят под общим названием "Дневник доктора Егорова". Пробежка по лесу, разминка дома... Очередной выпуск блогер готовит в тренажерном зале.
Андрей много лет профессионально занимается пауэрлифтингом. Собственный пример, поддержанный медицинскими советами, заинтересовал сторонников здорового образа жизни.
Чтобы записать первый ролик, блогеру понадобилось несколько подходов. Сегодня лайков в "Дневнике доктора Егорова" - сотни тысяч. На прием к виртуальному доктору записывается в основном молодежь.
Подписчики есть в разных странах мира, но самые заядлые - это ученики второй Городокской школы. Именно здесь на уроках физкультуры и полюбил спорт будущий врач-блогер.
Советы врач-фитнесс-инструктор дает и онлайн. В шутку называя себя "доктор-качок", но рекомендации - самые серьезные. Уверен: за интернет-медициной будущее.
Возможностей для тренировок в небольшом райцентре много: есть бассейн, тренажерный зал. Работа нравится, подрастает сын. Возможно, в скором времени в "Дневнике доктора Егорова" появятся уроки для малышей.
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