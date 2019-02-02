Молодые люди Минской области становятся настоящими профессионалами своего дела

Они занимают управляющие должности в возрасте еще до 30 лет. Молодые люди Минской области с легкостью достигают поставленных задач и становятся настоящими профессионалами своего дела. Так, Елена Атливанчик из Борисова уверенно проявляет себя в сфере медицины, а Карина Аруцюнян в свои 26 уже стала заместителем директора хозяйства в Столбцовском районе. Может ли помешать молодой возраст в достижении амбициозных целей?