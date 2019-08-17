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Мороженое со вкусом сыра

Предприятие, которое специализируется на производстве лакомств, уже удивляло белорусов черным мороженым. Новый необычный наполнитель стал возможным благодаря современной линии, которая позволяет делать не вертикальные, а горизонтальные прослойки. Первыми продегустировали уникальное мороженое школьники.

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