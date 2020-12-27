3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
"Мумушные новости"
У нас тут рядом символ нового года. Правда, пока еще совсем маленький. Разве не чудо?!
Подрастающему поколению неинтересно и даже страшно слушать про вирусы и геополитику. Год был сложный, но в нем, конечно же, было и приятное.
Наша задача сейчас - расположить к себе маленький символ. Поэтому прямо сейчас рубрика "Мумушные новости", где мы прочитаем нашему гостю только приятное.
Итак. Первая новость и сразу со словом "песец". Но не тот, о котором все могли сразу подумать. В минском зоопарке появились Леди и Бродяга. Эта пара белых песцов приехала из Жлобина. Пока что новоселы будут жить во временном вольере. Но как принято в Беларуси, очередь на квадратные метры уменьшается, а значит, скоро появятся и полноценное жилище. Кстати, в гродненском зоопарке еще в сентябре родилась львица.
Новогоднего чуда хочется всем: и маленьким, и взрослым. Привет от Санты получили работники "Белоруснефть-Сибири". Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку нефтяного месторождения. Кочевые животные охотно позировали на камеру.
В Беларуси молодая женщина смогла стать мамой после сложной трансплантации органов. В 2015 году ей пересадили почку и поджелудочную железу. А в этом году у нее на свет появился мальчик. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо.
Сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке в Слуцком районе.
Ребенок задыхался, когда подоспел Дмитрий Семибратов. Он обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина и кусок булочки. Ребенок начал дышать и вскоре пришел в себя. А в Минске милиционер в Антоновском парке спас из воды утопающего мужчину. Похожий случай произошел и в Кобрине.
А еще в Беларуси за год спасатели выручили бесчисленное множество котов и собак. В этом году мы отметили 75 лет освобождения Беларуси от фашизма. Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь отметил сразу два юбилея. Китай впервые и третьим в мире смог добраться до Луны. Словом, много позитивных новостей.
Видим, что не таким уж плохим мог бы быть год.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера