У нас тут рядом символ нового года. Правда, пока еще совсем маленький. Разве не чудо?!



Подрастающему поколению неинтересно и даже страшно слушать про вирусы и геополитику. Год был сложный, но в нем, конечно же, было и приятное.



Наша задача сейчас - расположить к себе маленький символ. Поэтому прямо сейчас рубрика "Мумушные новости", где мы прочитаем нашему гостю только приятное.



Итак. Первая новость и сразу со словом "песец". Но не тот, о котором все могли сразу подумать. В минском зоопарке появились Леди и Бродяга. Эта пара белых песцов приехала из Жлобина. Пока что новоселы будут жить во временном вольере. Но как принято в Беларуси, очередь на квадратные метры уменьшается, а значит, скоро появятся и полноценное жилище. Кстати, в гродненском зоопарке еще в сентябре родилась львица.



Новогоднего чуда хочется всем: и маленьким, и взрослым. Привет от Санты получили работники "Белоруснефть-Сибири". Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку нефтяного месторождения. Кочевые животные охотно позировали на камеру.



В Беларуси молодая женщина смогла стать мамой после сложной трансплантации органов. В 2015 году ей пересадили почку и поджелудочную железу. А в этом году у нее на свет появился мальчик. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо.

