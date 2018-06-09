Мурманская область России заинтересована в приобретении новых карьерных самосвалов БелАЗ

Об этом сегодня в Жодино заявили представители российского региона. Там работают более двух сотен таких машин из Беларуси. Есть планы по воссозданию промышленного автопарка. Гости из Мурманска смогли не только ознакомиться с особенностями развития жодинского завода, но и провести тест-драйв самого большого в мире карьерного самосвала на 450 тон.