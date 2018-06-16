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Музей живой истории под открытым небом

В Гомеле на территории местного вуза сделали реконструкцию походного лагеря XIV столетия. Преподаватели учреждения и любители истории из разных городов Беларуси воссоздали средневековый быт, рыцарские поединки и одежду. Раньше воссоздавались события Грюнвальдской битвы 1410 года. Сейчас решили обратиться к местным событиям, связанным непосредственно с Гомелем.

Музей живой истории имел несколько тематических блоков, даже приготовление средневековой еды и ее дегустация.

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