На Беларусь ложится ответственность за безопасность и экономическую интеграцию на пространстве Евразии

Беларусь на пороге "интересного" времени. Помимо того, что представитель нашего государства Станислав Зась займет ответственный пост Генсекретаря ОДКБ, в феврале к Беларуси перейдет председательство в Евразийском экономическом союзе. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Плюс республика в будущем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.



Получается, что в ближайшее время на нашу страну ложится серьезный груз ответственности за безопасность и экономическую интеграцию на пространстве Евразии. И к этой миссии официальный Минск подходит со всей серьезностью - отсиживаться за красивыми шильдами не привыкли. Оттого на важных международных позициях видят исключительно авторитетных и влиятельных людей - настоящих тяжеловесов белорусской политики.



Станислав Зась и Михаил Мясникович… Их в том числе силами будут продвигаться инициативы страны по безопасности и в экономической сфере. Александр Лукашенко не скрывал - предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность главы Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено. "Это под силу только Вам", - сказал Президент Михаилу Мясниковичу.



Это что касается интеграционных структур, но не менее громкая ротация случилась и внутри страны. Она затронула правительство и столичный регион. Глава государства принял решение о назначении министра экономики Дмитрия Крутогона должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - председателем Миноблисполкома. И, судя по риторике Президента, на этом кадровые изменения не закончатся.



Самый молодой министр Дмитрий Крутой стал и самым молодым управленцем в верхушке белорусского правительства. Получается, в правительство пришло уже поколение 80-ых. Интересно, что образование Крутой получил не в кузнице экономических кадров - БГЭУ, а в технологическом вузе. На старте карьеру строил в лесной отрасли - занимался в профильном министерстве экономическими вопросами. И хотя потом долгое время - более 13 лет - работал в Министерстве экономики, на посту руководителя пробыл здесь чуть больше года. Кстати, и в новой должности - первого вице-премьера - он с белорусской стороны будет возглавлять рабочую группу по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.



Что касается нового губернатора Минской области Александра Турчина. Он окончил Экономический университет. Зарекомендовал себя отличным организатором, поработал в Гродненской и Минской областях - так что с регионом хорошо знаком. Еще до позиции первого вице-премьера, руководя аппаратом Совмина, получил полезный опыт подготовки важных документов, как говорится, знает кухню от и до. Турчин - глава Совета по развитию предпринимательства при Президенте. То есть, умеет находить общий язык с деловыми людьми, понимает запрос бизнес-сообщества. Ну а Глава государства как-то сказал, что узнал управленца лучше и смог оценить его менеджерские качества, когда поручил развивать IT-сферу.



