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На диалоговых площадках продолжают обсуждать будущее страны и изменения в Конституцию

Больше полномочий, больше ответственности - на диалоговых площадках продолжают обсуждать будущее страны и изменения в Конституцию.

Одно из решений - дать местной вертикали больше самостоятельности в решении как экономических, так и социальных вопросов. Это в свою очередь сократит бюрократические круги и ускорит принятие решений на местах. Повысит эффективность работы администрации и прозрачность в распределении налоговых поступлений с территории района.

Наша съемочная группа встретилась с главой Березовского района, чтобы узнать его мнение: на что делать ставку в развитии регионов, и каких корректировок требует законодательство.

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