Больше полномочий, больше ответственности - на диалоговых площадках продолжают обсуждать будущее страны и изменения в Конституцию.

Одно из решений - дать местной вертикали больше самостоятельности в решении как экономических, так и социальных вопросов. Это в свою очередь сократит бюрократические круги и ускорит принятие решений на местах. Повысит эффективность работы администрации и прозрачность в распределении налоговых поступлений с территории района.