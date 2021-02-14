На предприятии "Гомельстекло" - ставка на талант и инициативу людей

Рассказывает Анна Ковалева.

Артем Шишковец на предприятии 3 года. Пришел инженером. Сегодня уже начальник участка. В подчинении - 60 человек и контроль за двумя линиями. Амбиции - расти в профессии и дальше. Тем более, перед глазами молодого сотрудника - достойный пример: три поколения его семьи работали и также развивались именно здесь.



Словом, на "Гомельстекле" - ставка на талант и инициативу людей. Отсюда успех предприятия. Еще один шаг к нему - модернизация: почти за 90 лет истории обновление здесь не прекращали никогда.



От модернизации старых цехов до создания новых линий. Только на этой освоили выпуск 20 видов стекла с разными покрытиями. В плюсе - не только ассортимент, но и качество, и объемы выпуска.



Причем создают топовую продукцию на своем же сырье. Хотя в советские времена приходилось работать на привозном. Сегодня особый песок добывают сами - на месторождении в этом же регионе. О том, что нужно уметь зарабатывать на своем сырье, шла речь и на форуме в Минске. Уйти от импорта и получить максимальную прибыль с того, что есть у самих, задача номер один.



С виду это сырье похоже на обычный кварцевый песок. Однако рецепт качественного стекла более сложный. Для этого понадобится доломит, известняк, кальцинированная сода и еще немало окрашивающих веществ и ингредиентов.



Новые технологии плюс профессиональные кадры. В итоге получается продукция - конкурентная уже не только на постсоветском пространстве. "Гомельстекло" ведет бизнес на новом уровне: появился выход на европейские рынки сбыта. И это еще одна задача для подобных градообразующих предприятий.