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На предприятии "Гомельстекло" - ставка на талант и инициативу людей

Рассказывает Анна Ковалева.

Артем Шишковец на предприятии 3 года. Пришел инженером. Сегодня уже начальник участка. В подчинении - 60 человек и контроль за двумя линиями. Амбиции - расти в профессии и дальше. Тем более, перед глазами молодого сотрудника - достойный пример: три поколения его семьи работали и также развивались именно здесь.

Словом, на "Гомельстекле" - ставка на талант и инициативу людей. Отсюда успех предприятия. Еще один шаг к нему - модернизация: почти за 90 лет истории обновление здесь не прекращали никогда.

От модернизации старых цехов до создания новых линий. Только на этой освоили выпуск 20 видов стекла с разными покрытиями. В плюсе - не только ассортимент, но и качество, и объемы выпуска.

Причем создают топовую продукцию на своем же сырье. Хотя в советские времена приходилось работать на привозном. Сегодня особый песок добывают сами - на месторождении в этом же регионе. О том, что нужно уметь зарабатывать на своем сырье, шла речь и на форуме в Минске. Уйти от импорта и получить максимальную прибыль с того, что есть у самих, задача номер один.

С виду это сырье похоже на обычный кварцевый песок. Однако рецепт качественного стекла более сложный. Для этого понадобится доломит, известняк, кальцинированная сода и еще немало окрашивающих веществ и ингредиентов.

Новые технологии плюс профессиональные кадры. В итоге получается продукция - конкурентная уже не только на постсоветском пространстве. "Гомельстекло" ведет бизнес на новом уровне: появился выход на европейские рынки сбыта. И это еще одна задача для подобных градообразующих предприятий.



И здесь речь не только о сухих цифрах экономики, но и о судьбах почти 2 тысяч работников предприятия. Встав на ноги, "Гомельстекло" даже в непростой период мировой пандемии смогло уверенно конкурировать - на экспорт ушла партия в 30 миллионов квадратных метров стекла - это более 60 миллионов долларов. В 2021-ом показатели планируют поднимать и дальше - портфель заказов сформирован на весь год.

Трехлетняя Тася с гордостью показывает свою новую комнату. В просторной трехкомнатной квартире нашлось место всем - даже огромному плюшевому медведю и кошке, которую детям подарили на новоселье. Еще год назад семья Левчук жила вместе с родителями. Собственную квартиру в городе Жабинка получили с господдержкой - как многодетная. Населенный пункт небольшой. Но, по словам супругов, здесь есть все необходимое. А скоро рядом с домом построят еще и детский сад.

Жабинка - единственный райцентр Беларуси, который за один год прирос больше чем на тысячу человек. Город молодеет, поэтому приоритет при строительстве отдают именно многодетным. В прошлом году ключи от новых квартир получили 54 семьи, в которых воспитывают от трех детей и больше.

Поддержка многодетных семей, конечно, закреплена и в главном экономическом документе по развитию страны на ближайшие 5 лет. Строительство жилья и социальной инфраструктуры - приоритеты для государства. И не только в областных центрах - уровень жизни будет расти в небольших городах и населенных пунктах.

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