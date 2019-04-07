"На контроле Президента". Озеленение

Тот случай, когда глаза боятся и правильно делают. Видеокадры говорят сами за себя.



Остается лишь удивляться, неужели для того, чтобы навести порядок, нужен кнут в лице контролеров. Мы, пожалуй, поговорим о том, что радует глаз. Минск в ближайшие пять лет станет зеленее на треть. В столице по поручению Главы государства разработана новая схема озеленения. В городе появится три десятка благоустроенных парков на месте нынешних пустующих территорий.



К высадке деревьев как в городах, так и в лесном массиве сейчас активно присоединяются жители страны. С понедельника начинается акция "Неделя леса".



Но в наших лесах не обходится без сучка и задоринки. А порой и бревна. Того самого, незаметного. Хорошего хозяина не хватило в Минском районе, где по недосмотру погибло несколько тысяч молодых елей.



А в Глусском районе деловая древесина уже более года портится прямо под открытым небом. Тема озеленения станет ключевой в новой серии проекта "На контроле Президента".



Наши корреспонденты увидели молодые леса в зоне отселения, пострадавшей от чернобыльской катастрофы. А еще пообщались сразу с двумя "зелеными" министрами - природных ресурсов и лесного хозяйства - на колючие темы.