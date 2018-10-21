"На контроле Президента". О больших спортивных стройках в среду после "Панорамы"

Тема развития в регионах детско-юношеского спорта сейчас как раз на слуху. Об этом говорил Глава государства и во время посещения спортивных объектов в Гродно. Очевидно, что начальное звено подготовки не справляется с заданием растить перспективные кадры. В частности, в хоккее и футболе.