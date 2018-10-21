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"На контроле Президента". О больших спортивных стройках в среду после "Панорамы"
Тема развития в регионах детско-юношеского спорта сейчас как раз на слуху. Об этом говорил Глава государства и во время посещения спортивных объектов в Гродно. Очевидно, что начальное звено подготовки не справляется с заданием растить перспективные кадры. В частности, в хоккее и футболе.
И вот удивительные новости приходят оттуда же - из Гродненского региона. В 35-тысячном Новогрудке закрывают футбольное направление в местной детско-юношеской спортивной школе, хотя инфраструктура в городе создана прекрасная. Об этом, а также о больших спортивных стройках - в очередной серии проекта "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".
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