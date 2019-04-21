"На контроле Президента". Возрожденные земли. Смотрите в среду после "Панорамы"

Беларусь уже 33 года живет после аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986-м четверть территорий нашей страны затронула радиация. Огромные средства были направлены на реабилитацию пострадавших районов. Сегодня в Беларуси реализуется уже шестая по счету чернобыльская госпрограмма. Ее главные ориентиры - поднять уровень жизни, социальные стандарты и экономику пострадавших районов. О достижениях науки, демографическом плюсе и производстве чистой и экспортно ориентированной продукции на пострадавших территориях новая серия проекта АТН "Возрожденные земли. На контроле Президента".