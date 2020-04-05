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На неделе Александр Лукашенко провел совещание с представителями силового блока
Вопросы обороны, причем не от фейков или вирусов, а вполне традиционной - с точки зрения армии, которая сегодня живет и развивается в штатном режиме учебно-боевой подготовки. На десяти полигонах проводятся плановые учения своими силами и естественно на своей же земле - за границу не ездим.
При этом белорусские силовики внимательно наблюдают за активностью коллег из Североатлантического альянса. Блок НАТО планировал провести вблизи наших рубежей самые масштабные маневры со времен холодной войны. Но из-за угрозы эпидемии свернул свою активность.
В частности, об этом в понедельник Главнокомандующему доложили силовики - госсекретарь Совета безопасности, министр обороны и начальник Главного разведуправления. Президент поручил не ослаблять бдительность и дисциплину, но и чрезвычайщины не устраивать.
Интересовало Президента и здоровье военнослужащих.
Тем более что у коллег из блока НАТО вблизи наших границ выявлены очаги заражения новым вирусом. Да и белорусские офицеры вне службы подвергаются тому же информационному воздействию, что и общество в целом.
Министр обороны доложил, что в армии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а военные медики и санэпидемслужбы находятся в повышенной готовности.
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