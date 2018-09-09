На неделе Александр Лукашенко с командой помощников собирал урожай на своем подворье

Белорусские аграрии продолжают собирать урожай с полей. И если зерновые уже в закромах, то уборка второго хлеба сейчас в самом разгаре.

По сравнению с прошлым годом работа идет быстрее. Мы, кстати, стали меньше закупать овощей (в частности, картофеля) за рубежом. Хороших результатов ждут и от сбора бахчевых культур. Прежде всего, арбузов - их планируют убрать 500 тонн. В этом сезоне сладкие плоды высадили на площади в 26 гектаров. В основном растут они в Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областях.

Арбузы уже не первый год выращивают и на подворье Президента. График Главы государства насыщенный, но на неделе Александру Лукашенко после окончания рабочих мероприятий удалось найти время, чтобы подключиться к сбору урожая. Погода благоприятствовала работе на земле.

С командой помощников начали как раз таки с уборки бахчевых. Глава государства не раз отмечал: труд на земле для него - отличная возможность немного отвлечься от каждодневных забот. А хлопоты на приусадебном участке - занятие с двойной пользой: и урожай собрать, и отличная физическая нагрузка. В поле рядом с Александром Лукашенко были и те, кто ежедневно работает вместе с Главой государства. Трудиться вот так, сообща, уже стало хорошей традицией. Собрали 42 тонны спелых арбузов. И это только с одного поля.

Сельхозработы на подворье Президента продолжатся. Здесь же на месте с помощниками решили попробовать арбузы на вкус. Ягоды оказались очень сладкими и сочными. Жаркие дни августа пошли на пользу бахчевым - добавили вкуса и аромата. На президентском поле поспел и урожай второго хлеба. Убирали картофель сортов "королева Анна", "сатина" и "уладар". Последний выведен белорусскими агрономами, другие два - немецкой селекции. Выращиваются не первый год, плюс ко всему ученые работают над улучшением сортов, адаптируют к местным условиям.