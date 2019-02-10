Укрепление пояса добрососедства, а не конфронтация с соседними государствами - это главное в пограничной политике Беларуси. Такая мысль стала основной во время разговора Президента с пограничниками. Напомним, на неделе Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы.



Документ станет определяющим на ближайший год. Приоритеты для ведомства понятны: это и пристальное внимание безопасности рубежей, особенно, на южном направлении, и развитие инфраструктуры, и четкая работа во время ІІ Европейских игр. Международная ситуация такова, что приходится держать внешний контур государства на постоянном контроле.



Хватает и негативных моментов. В информационном топе все тот же наркотрафик. За 2018 год задержано почти полтонны наркотиков, и это в четыре раза больше, чем год назад.



Существенно увеличился и поток нелегалов: в прошлом году задержали 457 человек - они пытались попасть в Евросоюз через Беларусь.



Однако усилия белорусской стороны дают свои результаты, и эффективность охраны границы повышается. Пограничники стараются максимально задействовать в работе новые технологии. Идет плановая модернизация и усиление рубежей. В том числе, за счет увеличения штатной численности органов погранслужбы.