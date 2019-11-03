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На неделе Глава государства участвовал в открытии пансионата в онкоцентре имени Александрова в Боровлянах
Самое ценное, что есть у человека, это его здоровье. И огромный пласт сферы здравоохранения, наверное, можно назвать ключевым в социальной политике страны.
Подчеркнем, бесплатного здравоохранения. Это та самая гарантия от государства, которая пронизывает все другие отрасли и направления. Если видеть еще шире - обеспечивает и основной закон. Право на жизнь по Конституции не просто слова, это глобальная основа всего общества и государства.
О достойной жизни, зарплате и условиях труда белорусских медиков на неделе говорили очень часто. Ведь в этом направлении сделано действительно многое. Чуть позже в нашей программе мы, например, проанализируем то, как работает наш медицинский туризм.
Вернемся в онкоцентр имени Александрова в Боровлянах, где на неделе Глава государства участвовал в открытии пансионата для пациентов и их родственников. Именно здесь прозвучала фраза, которая относится не только к отдельно взятой постройке - ко всей социальной системе в целом: "Надо сделать все, чтобы люди понимали, что есть справедливость. Это объект справедливости".
Справедливость - это равный и быстрый доступ к медуслугам для всех. Это оплата труда, исходя из качества и сложности проделанной работы, это цивилизованный подход к труду не только врачей, но и учителей, инженеров, строителей. Справедливость - это отклик на нужды людей. Тем более, тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию
Новые условия для медиков и онкобольных пациентов - это еще один шаг - новый уровень системы здравоохранения. В ее развитии нельзя пропускать звеньев. Ведь это значит - упустить для кого-то жизненно важный, порой, единственный шанс. Болезнь иногда подкрадывается неожиданно и, конечно, спокойнее, когда знаешь, что всегда можешь рассчитывать на высококлассную медицинскую помощь.
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