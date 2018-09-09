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На неделе новый премьер-министр отчитался перед Президентом о проделанной работе
На политическом поле Беларуси активно обсуждают свои перспективы. Премьер-министр Сергей Румас доложил Главе государства о работе над проектом прогноза развития страны, бюджете и об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год.
Президент отметил: его в первую очередь интересует развитие экономических процессов с учетом непростых внешних и внутренних вызовов, их влияние на финансовое здоровье белорусской экономики. А также поинтересовался позицией председателя правительства по верстке перспективных бюджетов на срок до 5 лет и модернизации самой структуры Совета Министров после обновления.
Как сообщил премьер-министр, все плановые показатели на текущий и будущий годы (в том числе по росту ВВП и в сфере финансов) будут выполнены. Совет Министров видит резервы не только для увеличения темпов роста экономики во втором полугодии, но и превышения прогноза по ключевым показателям. При этом одним из главных факторов замедления стало ослабление российского рубля и нерешенность по принципиальным для Беларуси позициям.
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