На неделе новый премьер-министр отчитался перед Президентом о проделанной работе

На политическом поле Беларуси активно обсуждают свои перспективы. Премьер-министр Сергей Румас доложил Главе государства о работе над проектом прогноза развития страны, бюджете и об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год.

Президент отметил: его в первую очередь интересует развитие экономических процессов с учетом непростых внешних и внутренних вызовов, их влияние на финансовое здоровье белорусской экономики. А также поинтересовался позицией председателя правительства по верстке перспективных бюджетов на срок до 5 лет и модернизации самой структуры Совета Министров после обновления.